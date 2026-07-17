È finita in tragedia una lite per motivi di viabilità avvenuta nella tarda serata di ieri a Collegno, nel Torinese. Un uomo di 80 anni è stato accoltellato a morte in strada da un automobilista che, dopo l'aggressione, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato per questioni legate alla circolazione stradale. Al culmine della discussione, il conducente sarebbe sceso dall'auto impugnando un coltello e avrebbe colpito il pedone con un fendente mortale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini. Nel corso della notte i militari hanno fermato un uomo ritenuto sospettato di essere il presunto autore dell'omicidio.