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Lite in strada a Collegno, pedone 80enne ucciso a coltellate: fermato presunto aggressore

Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato per questioni legate alla circolazione stradale.

Auto carabinieri
Auto carabinieri
17 luglio 2026 | 09.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È finita in tragedia una lite per motivi di viabilità avvenuta nella tarda serata di ieri a Collegno, nel Torinese. Un uomo di 80 anni è stato accoltellato a morte in strada da un automobilista che, dopo l'aggressione, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato per questioni legate alla circolazione stradale. Al culmine della discussione, il conducente sarebbe sceso dall'auto impugnando un coltello e avrebbe colpito il pedone con un fendente mortale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini. Nel corso della notte i militari hanno fermato un uomo ritenuto sospettato di essere il presunto autore dell'omicidio.

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accoltellamento litigio stradale collegno accoltellato torino accoltellato in strada collegno accoltellato oggi antonio greco
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