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Saman, nella nuova docu-serie gli audio originali della ragazza - Video

16 luglio 2026 | 20.09
Redazione Adnkronos
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Svelate le prime immagini di 'Saman - La verità nascosta', la docu-serie in tre episodi, disponibile prossimamente in esclusiva su HBO Max, che racconta la straziante lotta per la libertà di una giovane donna pachistana assassinata dal suo clan familiare per aver rifiutato un matrimonio combinato. Nella clip di anticipazione, anche la voce di Saman negli audio originali, recuperati con un delicato lavoro di ricostruzione documentaria, e le dichiarazioni di Haider, il fratello di Saman testimone chiave dell'intera vicenda.

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