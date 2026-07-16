circle x black
Cerca nel sito
 

L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"

16 luglio 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Uno screening annuale per chi ha 30 anni o più per la verifica dei livelli di testosterone. Ad annunciarlo è stato il annunciato dal segretario di Stato americano alla Difesa Pete Hegseth. In un video pubblicato sui social dal Department of War, Hegseth annuncia i controlli per garantire che i soldati "abbiano i livelli di testosterone adeguati per operare al meglio". Ai militari con bassi tassi di testosterone verrà offerta la possibilità di sottoporsi volontariamente a una terapia ormonale sostitutiva. I test saranno facoltativi per i militari di età inferiore ai 30 anni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
testosterone terapie ormoni ai soldati annuncio choc testosterone a soldati Usa
Vedi anche
L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"
Crollo ponte Morandi, prima sentenza dopo 8 anni e 284 udienze - Videonews dalla nostra inviata
Sharon Stone a Trump: "La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera"
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese
News to go
Frena l'economia cinese, Pil del Dragone sotto le attese
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza