Uno screening annuale per chi ha 30 anni o più per la verifica dei livelli di testosterone. Ad annunciarlo è stato il annunciato dal segretario di Stato americano alla Difesa Pete Hegseth. In un video pubblicato sui social dal Department of War, Hegseth annuncia i controlli per garantire che i soldati "abbiano i livelli di testosterone adeguati per operare al meglio". Ai militari con bassi tassi di testosterone verrà offerta la possibilità di sottoporsi volontariamente a una terapia ormonale sostitutiva. I test saranno facoltativi per i militari di età inferiore ai 30 anni.