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Crollo Ponte Morandi, ex ad Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e sei mesi. Ex direttore vigilanza Mit Coletta condannato a 5 anni

Crollo Ponte Morandi, ex ad Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni
16 luglio 2026 | 14.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ex Amministratore Delegato di Aspi e Atlantia Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni, per il crollo del ponte Morandi, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera a Milano. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e sei mesi.

L'ex direttore vigilanza Mit su concessioni autostradali Mauro Coletta è stato condannato a 5 anni. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto la condanna a dieci anni.

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Ponte Morandi crollo del ponte condanna Genova strage di Avellino
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