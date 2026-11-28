La corsa della Lazio non si ferma. La squadra di Gattuso si impone anche a Torino 2-1 contro i granata di Abate e sale a 35 punti allungando in vetta alla classifica della Serie A, sulla Roma, ora a -5 ma in campo domani con il Monza, con l'Inter a -6 ma in campo tra poco con il Genoa . Ai biancocelesti basta un doppio colpo danese alla fine del primo tempo con le reti al 42' di Provstgaard e al 44' di Isaksen per avere la meglio di un buon Torino che ha accorciato le distanze al 62' con Adams ma non riesce a pareggiare i conti e subisce ancora una sconfitta in casa.