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Neonato abbandonato a Milano, si cerca la madre: le telecamere potrebbero aver ripreso qualcosa

Alcune sono però coperte dalle foglie degli alberi e non restituiscono immagini nitide. Per questo si è deciso di estendere le ricerche a un raggio più ampio. Il piccolo sta bene, probabilmente è di origine straniera

Il luogo del ritrovamento - (IPa)
Il luogo del ritrovamento - (IPa)
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13 ottobre 2026 | 13.39
Alice Bellincioni
LETTURA: 2 minuti

Si stringe il cerchio intorno alla donna che lunedì pomeriggio ha abbandonato in un sacchetto lasciato per strada a Cinisello Balsamo, nel Milanese, il figlio appena nato. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Milano hanno acquisito i video delle telecamere pubbliche e private della zona. Alcune sono però coperte dalle foglie degli alberi e non restituiscono immagini nitide. Per questo si è deciso di estendere le ricerche a un raggio più ampio, nell'auspicio che un occhio elettronico abbia immortalato la donna mentre camminava con il sacchetto giallo della spesa.

Proprio il fatto che il piccolo fosse trasportato in una borsa di uso quotidiano e non in un fagotto ha impedito che qualche passante notasse il passaggio della donna. La convinzione degli investigatori è che si tratti di una persona che abita nei dintorni. La nascita del piccolo, ritrovato in dei teli insanguinati, con ancora la placenta, risalirebbe infatti a poco prima del ritrovamento, avvenuto intorno alle 16 in via Monte Ortigara. Proprio questo, insieme alla fortuita coincidenza che una donna a passeggio con il cane venisse richiamata dal vagito, ha preservato il bimbo da conseguenze più gravi.

Il piccolo, di 4 chili di peso, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale. Le sue condizioni però - a quanto si apprende - non destano particolare preoccupazione. La gravidanza sarebbe giunta al termine dei 9 mesi e il parto con ogni probabilità sarebbe avvenuto in casa, nel pomeriggio di ieri. La convinzione è che si tratti di un bambino di origine straniera, ma non sono ancora state effettuate analisi genetiche, che potrebbero fornire agli investigatori indicazioni più precise sui genitori. La donna, una volta che verrà identificata, sarà indagata per abbandono di minore.

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