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Matone: "Il governo ha risposto con fermezza al disagio giovanile"

Non si tratta solo di repressione ma anche di prevenzione’

Simonetta Matone - (Foto Adnkronos)
Simonetta Matone - (Foto Adnkronos)
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02 novembre 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
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"Le forme di disagio giovanile sono sotto gli occhi di tutti. A queste, il governo ha risposto con grande fermezza fin dall’inizio della legislatura: con il decreto Cutro, con il decreto Sicurezza e con tutti gli altri provvedimenti che concernono i giovani”. Così Simonetta Matone, componente della XII Commissione della Camera dei deputati, agli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati su iniziativa dell'on. Enzo Amich. Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il documentario “Oltre la medaglia” dell’Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, che dà voce ai campioni per parlare ai giovani.

“Ad esempio - spiega Matone - è stato ampliato e sottolineato il ruolo delle procure presso il Tribunale per i minorenni, che hanno il potere e il dovere di mettere in atto interventi di recupero appropriati nei confronti dei ragazzi che manifestano problematiche al limite tra il penale e il non penale. Non si tratta infatti solo di repressione ma anche di prevenzione. Oggi sono qui per testimoniare tutto questo”.

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