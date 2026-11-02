circle x black
Cerca nel sito
 

Amich: "Ascolto è il primo contributo per prevenire il bullismo"

"Fondamentale intervenire sui ragazzi per proteggerli"

Enzo Amich - (Foto Adnkronos)
Enzo Amich - (Foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 17.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il primo contributo che il Parlamento può offrire alla prevenzione del bullismo e del disagio giovanile è l’ascolto. Essere capaci di ascoltare, ad esempio, l’Osservatorio, le associazioni, il Terzo settore e le associazioni sportive per cercare di affrontare un tema difficile, come il bullismo, che non deve passare in secondo piano”. Lo ha detto Enzo Amich, presidente dell’Intergruppo parlamentare per la sostenibilità digitale e la sovranità tecnologica, nel corso degli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati.

“La Camera dei Deputati è il punto di ritrovo delle varie forze politiche. I temi dell’educazione e della prevenzione non hanno colore politico e devono essere affrontati in modo corale. Credo che sia fondamentale intervenire sui nostri ragazzi, cercando di proteggerli dal bullismo - spiega Amich - prima, tendenzialmente, si tornava a casa da scuola trovando sicurezza all’interno delle mura di casa. Ora, invece, attraverso i tablet e i social, il bullismo può arrivare a seguirti quotidianamente e in ogni momento”.

“Di conseguenza, dobbiamo essere capaci di dare una prevenzione e legiferare, dando delle norme, insieme alle Associazioni e al Terzo Settore. L'Osservatorio nazionale fa un lavoro straordinario, raccogliendo tutto questo, insieme alla politica, per affrontare quelle dinamiche e cercare di risolverle. L'attuale momento storico è difficile e l'aggressione può essere confusa con una dimostrazione di forza quando, in realtà, è una grande dimostrazione di debolezza”, conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
"Stiamo per morire!": l'ultimo audio del jet precipitato in Florida
Elicottero caduto in Bosnia, un collega di Simone Ruggia: "Era entusiasta della missione" - Video
Tra 'Bella Ciao' e 'Veni, vidi, free-ci', il video di Gualtieri e Mamdani per promuovere l'Opera
Aereo si schianta su una strada in Florida, il video dell'esplosione e del cratere in fiamme
Urso incontra a Londra l'omologo britannico Reynolds: "Favorevoli al rientro in Ue del Regno Unito" - Video
Nuovo reparto Monaldi, i dubbi di Federconsumatori Campania - Video
Due bombe carta esplose a Roma, il video dei danni nel palazzo di via di Casal Bruciato
Da Valentino Rossi a Sinner, gli auguri a Kimi Antonelli dei campioni italiani dello sport - Video
Kimi Antonelli campione del mondo di F1, i festeggiamenti con il team - Video
Brucia un magazzino a Trieste, morti due migranti: Vigili del Fuoco al lavoro - Video
Criminalità giovanile, operazione di polizia in tutta Italia: 644 arresti e sequestrati armi e droga - Video
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza