circle x black
Cerca nel sito
 

Fauzia (Patto per Restare), "Il 99% delle erogazioni filantropiche va al centro-nord, serve un tavolo nazionale"

Claudia Fauzia - (foto Adnkronos)
Claudia Fauzia - (foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
05 novembre 2026 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il Patto per Restare è un network di oltre 60 organizzazioni siciliane che si sono unite per difendere il diritto alla restanza e tutto quello che ne consegue: il diritto ad avere un lavoro dignitoso, trasporti efficienti, asili nido per tutte le persone che ne hanno bisogno, una salute pubblica garantita". Lo ha detto Claudia Fauzia, presidente di Zagara e membro del Patto per Restare, a margine di 'Sud Vivo. 20 anni con il Sud', l'evento per i vent'anni della Fondazione con il Sud al complesso monumentale di Donnaregina a Napoli. "I giovani del Sud che vanno via sono tantissimi, purtroppo. Vanno via perché mancano i servizi e mancano le opportunità per realizzare le proprie ambizioni, che sia studiare, avere il lavoro che si è sempre desiderato, a volte semplicemente avere un lavoro", ha spiegato Fauzia.

"Il Patto per Restare ha portato all'Assemblea regionale siciliana una proposta di legge, la legge 'Disoccupazione zero', che chiede al governo regionale di investire su imprese sociali che possano soddisfare i bisogni che oggi in regione non trovano risposta – ha aggiunto Fauzia –. Le imprese sociali però hanno bisogno di risorse, hanno bisogno di essere finanziate. In questo momento in Italia c'è un divario enorme nelle erogazioni filantropiche: il 99% di queste risorse va al Centro-Nord e solo l'1% resta nelle sei regioni del Sud. Chiediamo alle istituzioni e alle fondazioni di origine bancaria di costruire un tavolo nazionale per la coesione e per risolvere questo divario, che ci impedisce di affrontare i problemi sociali che poi causano l'emigrazione. Il Patto per Restare esiste anche per questo".

"Sicilia e Campania hanno bisogno di essere guardate – ha concluso Fauzia –. La bellezza c'è, il talento c'è, l'impegno delle persone c'è, il desiderio di fare c'è, ma molte volte è poco valorizzato e poco visto. Credo che abbiamo bisogno che le istituzioni, la politica e le fondazioni guardino alla bellezza che c'è. In questo mi rifaccio alla campagna Sud Vivo, che ha la stessa ambizione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video
Lollobrigida: "Approvato il più grande piano per l'agricoltura nella storia repubblicana" - Video
Midterm, El-Sayed primo senatore musulmano degli Usa: "Avete scommesso sul candidato meno probabile" - Video
Midterm, Chris Pappas è il primo senatore Usa dichiaratamente gay: "Amore e verità hanno prevalso" - Video
Roma, Gianfranco Minissale nuovo capo Squadra mobile: "Priorità criminalità organizzata" - Video
News to go
Elezioni Midterm Usa, democratici conquistano il Congresso
Giacomo Poretti partecipa alla Maratona di New York a 70 anni, arriva al traguardo mano nella mano con la moglie - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza