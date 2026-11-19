“Il contrabbando di sigarette ha dei picchi e dipende molto dalla tassazione dei prodotti del tabacco. L’Italia è passata da essere un Paese di consumo, alla fine degli anni Duemila, a un Paese di transito verso Paesi con una tassazione più alta e oggi purtroppo stiamo vedendo che sta diventando un Paese di fabbricazione. Nell’ultimo anno e mezzo sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza oltre 20 opifici clandestini che producevano sigarette”. Lo ha detto Andrea Di Paolo, vicepresidente di Bat Italia, in occasione della presentazione della sesta edizione del rapporto “Il mercato illecito delle sigarette e dei prodotti di nuova generazione. Le tendenze del periodo post-pandemico (2021–2025)”, realizzato da Intellegit con il supporto di BAT Italia e illustrato oggi presso il Senato della Repubblica. “Fortunatamente queste sigarette non erano destinate al mercato italiano. Oggi in Italia abbiamo un mercato illecito che si attesta intorno al 2%, mentre erano destinate a mercati dove il prezzo dei pacchetti di sigarette è molto più alto, come Regno Unito, Belgio e Francia - prosegue Di Paolo -. Proprio la Francia, a seguito di un recente studio della Oxford Economics, è passata da un contrabbando del 6% a oltre il 40%, mentre in pochi anni il prezzo di un pacchetto di sigarette è passato da 6 a 12 euro. C’è una strettissima correlazione tra l’aumento della tassazione, che si ripercuote sui prezzi, e l’aumento del contrabbando”.

“Quello che chiediamo è che venga replicato per i prodotti di nuova generazione il sistema che oggi esiste per le sigarette, con una circolazione attraverso depositi fiscali, l’eliminazione di alcune figure che permettevano l’elusione e il mancato pagamento delle imposte e un controllo di Adm attraverso i suoi sistemi informativi. Questo, a nostro avviso, darà una grande mano al controllo del contrabbando sui prodotti di nuova generazione”.

“Al tempo stesso chiediamo delle tariffe di vendita come ci sono oggi per le sigarette, dove il produttore comunica i prezzi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che li pubblica sul proprio sito, e quei prezzi devono essere uguali in tutte le rivendite del Paese. Oggi purtroppo non è così: ci sono prezzi diversi, promozioni e sconti, anche legati al Black Friday, con prezzi molto bassi e quindi un facile accesso per chi ha meno disponibilità economica, che sono per definizione i giovani. Noi abbiamo politiche aziendali molto stringenti per quanto riguarda l’accesso dei giovani a questi prodotti”, conclude Di Paolo.