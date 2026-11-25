Si terrà oggi 25 novembre alle 18 il voto di fiducia sul Dl scuola, dopo che il governo con il ministro Luca Ciriani ha posto la questione di fiducia sul provvedimento. Le dichiarazioni di voto sono in programma dalle 16.15. L'esame del provvedimento proseguirà giovedì 26, dalle 19 e con eventuale seduta notturna, per gli ordini del giorno, le dichiarazioni di voto e il voto finale.

Libri digitali

“La maggioranza ha concordato e messo a punto un ordine del giorno al Decreto Scuola che coniuga, con particolare riguardo al tema dei libri di testo digitali, l’obiettivo di conciliare la riduzione dei costi per le famiglie, la salute psicologica e cognitiva dei bambini, la qualità della didattica e la sostenibilità della filiera editoriale", hanno dichiarato i firmatari dell’ordine del giorno Fabio Rampelli (FdI), Rosaria Tassinari (Forza Italia), Giovanna Miele (Lega), Ilaria Cavo (Noi Moderati).

"Esprimendo apprezzamento per le misure in materia di istruzione scolastica, finalizzate a rafforzare l'inclusione degli studenti con disabilità, contrastare la dispersione scolastica, sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri di testo e migliorare la qualità dell'offerta formativa, l'ordine del giorno indica quattro punti principali: esclusione delle scuole primarie dall’applicazione della norma, considerato che i libri di testo sono già forniti gratuitamente; differimento dell’applicazione dell’obbligo per le scuole medie inferiori, subordinandola alla conclusione del confronto tecnico e alla definizione dei suoi esiti, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche, pedagogiche e psicologiche degli studenti; infine per le scuole superiori e le università, viene indicato agli imprenditori del settore il termine di un anno dall’entrata in vigore della norma per adeguarsi alle previsioni della stessa; infine avvio tempestivo di un confronto tecnico con editori, autori, distributori, librai, rappresentanti del mondo della scuola e dell’università, docenti, studenti e famiglie, coinvolgendo anche, con particolare riferimento alle scuole medie, esperti dell’apprendimento e psicologi. L’ordine del giorno impegna il Governo ad adottare i necessari interventi normativi in occasione del prossimo decreto Milleproroghe".

"Il testo sottolineando l’importanza del decreto licenziato dal Senato, costituisce il frutto di un lavoro portato avanti in piena collaborazione tra le forze della maggioranza, rappresenta una sintesi condivisa delle diverse sensibilità emerse, nella convinzione che l’innovazione tecnologica debba essere al servizio della qualità dell’istruzione e della formazione, e salvaguardare al tempo stesso la sostenibilità economica, la salute dei minori, la competitività e il pluralismo dell’offerta editoriale”.

Le opposizioni: "Violati i nostri diritti"

Intervenendo nella discussione sul Dl scuola e stigmatizzando l’iter accelerato del provvedimento in Commissione Cultura, Federico Fornaro, responsabile d’aula del gruppo parlamentare del Partito Democratico, ha commentato: "Quanto accaduto ieri pomeriggio (lunedì, ndr) in Commissione Cultura è di una gravità politica e istituzionale. Siamo di fronte a un fatto inedito: l’auto-ostruzionismo della maggioranza, che pur di evitare di arrivare all’esame degli emendamenti di Forza Italia sui libri digitali, ha scelto di impedire alla Commissione di lavorare, negando alle opposizioni anche il limitatissimo spazio a disposizione per esercitare il proprio ruolo”.

“Con un provvedimento arrivato in Commissione giovedì sera e destinato all’Aula già martedì, i tempi per le opposizioni erano già ridottissimi. Avevamo accettato questo percorso senza ricorrere all’ostruzionismo. Ci è stata invece sottratta anche la possibilità di discutere e votare gli emendamenti. Non è in discussione la legittimità regolamentare delle modifiche alla composizione della Commissione, ma la scelta politica di bloccarne i lavori", ha spiegato il deputato del Pd.

"Non esiste soltanto il diritto della maggioranza di approvare i provvedimenti con la forza dei numeri. Esiste anche il diritto delle opposizioni di esercitare pienamente le proprie prerogative parlamentari. Chiederemo che questa protesta venga rappresentata al presidente della Camera Fontana, anche in Conferenza dei capigruppo. Quanto accaduto ieri è un pessimo precedente, soprattutto alla vigilia di un mese parlamentare particolarmente impegnativo", ha aggiunto Fornaro.

"Il costo dei libri è un peso insostenibile per milioni di famiglie e c’è un solo modo serio per affrontarlo: mettere a disposizione risorse pubbliche, affinché tutte e tutti possano avere gratuitamente i libri cartacei, in maniera universalistica, proprio come avviene per la sanità", ha dichiarato Elisabetta Piccolotti nell’Aula di Montecitorio.

"Da quattro anni noi delle opposizioni - ha aggiunto la deputata rossoverde della Commissione Cultura alla Camera - presentiamo emendamenti, con le necessarie coperture finanziarie, per garantire la gratuità dei libri scolastici. Li avete bocciati tutti. Li avete bocciati anche al Senato" e lunedì "in Commissione, non ci avete nemmeno permesso di discuterli. Noi crediamo che il libro cartaceo abbia ancora un valore fondamentale per lo studio. Lo dimostrano anche le scelte di Paesi come la Finlandia, che sta riducendo la digitalizzazione nelle scuole, e la Svezia che sta abbandonando i tablet perché non garantiscono la stessa qualità dell’apprendimento".

"Ecco, presidente, la verità è che con questa norma sui libri digitali a metà prezzo si propone, ancora una volta, una visione classista. Chi può permetterselo comprerà il libro cartaceo e avrà maggiori opportunità di successo nello studio. Chi non ha i soldi, invece, dovrà accontentarsi di un tablet o di qualche fotocopia. Perché, evidentemente - ha concluso Piccolotti - a questo governo importa poco del destino di questi ragazzi".