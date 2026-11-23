Con 86 voti a favore e 46 contrari, l’Aula del Senato ha approvato in prima lettura il Dl Scuola (Dl 170/2026) che ora passa alla Camera dei deputati per la seconda e ultima fase d’esame da concludersi entro il 29 novembre. Tra le principali novità approvate figurano il raddoppio del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico che sale da 30 a 60 milioni di euro e lo stanziamento di ulteriori 45 milioni di euro in favore delle biblioteche. Via libera anche all’obbligo per gli editori di rendere disponibili i testi scolastici e universitari in formato digitale a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto all’edizione cartacea. In ambito di reclutamento, viene prevista una nuova procedura per l’anno scolastico 2027-2028 di assunzione dei docenti dalle graduatorie provinciali per le supplenze, con successivo inserimento in ruolo previo superamento del percorso annuale di formazione e prova. Il confronto parlamentare sul testo del provvedimento ha evidenziato divisioni anche all’interno della maggioranza, specie in materia di libri digitali, un emendamento rispetto al quale Forza Italia ha manifestato contrarietà pur confermando il sostegno nel voto finale. Le opposizioni hanno invece criticato l’impostazione del decreto con particolare riferimento al limite del 30% di studenti stranieri con difficoltà linguistiche, alle risorse per il diritto allo studio e ai tagli agli organici scolastici.

La scheda del provvedimento