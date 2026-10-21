Pichetto Fratin: "Data center, servono reti adeguate e regole per le autorizzazioni"

“Il tema dei data center riguarda la disponibilità di energia in modo continuo e quindi richiede investimenti per rinnovare il quadro nazionale, in particolare le reti elettriche. La presenza di una rete capiente garantisce sicurezza”, queste le parole del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto alla conferenza “Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity”, organizzata da Confassociazioni Digital, presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

Il ministro ha sottolineato anche la necessità di regolare la localizzazione e le procedure autorizzative per queste infrastrutture. “Fino a qualche tempo fa i consumi venivano gestiti attraverso gli allacciamenti con i diversi operatori territoriali. Oggi abbiamo dovuto introdurre una norma per regolare la localizzazione e le autorizzazioni di questi grandi consumatori”, ha spiegato, richiamando inoltre l’importanza dell’utilizzo efficiente dell’acqua grazie alle tecnologie più moderne.

Secondo le stime citate da Pichetto Fratin, i consumi elettrici dei data center in Italia potrebbero raggiungere tra 15 e 30 terawattora all’anno entro il 2035, con lo scenario più elevato pari a circa il 10% dell’attuale fabbisogno nazionale. “In un Paese come l’Italia, che dipende molto dall’estero e risente anche delle variabili legate ai conflitti internazionali, dobbiamo investire per aumentare la produzione nazionale e garantire continuità negli approvvigionamenti”, ha concluso il ministro.