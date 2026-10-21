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Deiana (Confassociazioni): "Cntinuità energetica è una priorità strategica"

Angelo Deiana - (Foto Adnkronos)
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21 ottobre 2026 | 19.04
Redazione Adnkronos
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“Non è un tema solo di breve periodo, ma di medio e lungo periodo. Questo tema dei data center è in realtà soltanto la punta dell’iceberg di un sistema prossimo venturo in cui energia, finanza e intelligenza artificiale sono la stessa cosa: infrastrutture per le quali bisogna costruire un livello di sostenibilità che però non sia soltanto quello del costo.” È quanto ha dichiarato Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni e dell’Osservatorio intelligenza artificiale Enia, intervenendo alla conferenza “Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity”, organizzata da Confassociazioni Digital presso la nuova aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati.

Il costo dell’energia, ha sottolineato, è certamente importante, soprattutto per le imprese energivore, ma la questione strategica riguarda anche la continuità delle forniture. “Il tema strategico non è solo quello del costo, ma quello della strategic continuity: nei momenti di picco devi avere energia sufficiente”, ha spiegato.

“L’evento dedicato ai data center sotterranei, sarà soltanto il primo di un percorso che toccherà anche finanza, assicurazioni, costo dell’energia e infrastrutture, con l’obiettivo di affrontare il tema dell’integrazione di queste risorse nell’organizzazione aziendale. Questo è il futuro e su questo noi lavoreremo”, ha concluso.

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