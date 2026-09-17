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Allerta meteo arancione per temporali oggi in Emilia Romagna e Liguria: la situazione

Una perturbazione atlantica sta cambiando il volto del meteo in Italia. Sei le regioni in allerta gialla

Maltempo sull'Italia - (Ipa)
Maltempo sull'Italia - (Ipa)
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17 settembre 2026 | 10.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una perturbazione atlantica - che sta attraversando parte dell'Italia portando piogge, temporali e un netto calo delle temperature soprattutto nelle regioni settentrionali - sta cambiando il volto del meteo in Italia. Per la giornata di oggi giovedì 17 settembre il Dipartimento della Protezione civile ha diffuso un nuovo avviso per condizioni meteorologiche avverse. Disposta l'allerta arancione in settori di Liguria ed Emilia-Romagna, gialla in sei regioni: Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Veneto.

Allerta arancione e gialla: le regioni interessate

L'allerta arancione per moderata criticità per rischio temporali riguarda l'Emilia Romagna (Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense) e la Liguria (Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante). In Emilia Romagna l'allerta è gialla anche per ordinaria criticità per rischio idraulico (può trattarsi di temporali, venti e mareggiate, alluvioni): Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense.

L'allerta gialla per temporali riguarda, oltre a Emilia Romagna e Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Toscana, Veneto e Umbria.

Nel corso del fine settimana il quadro instabile rimarrà concentrato al Sud e su parte delle regioni centrali, mentre al Nord prevarrà il tempo asciutto. Sabato si prevedono precipitazioni sparse al Centro-Sud e nuvolosità residua al Settentrione. Domenica le piogge si limiteranno al Meridione, con maggiore frequenza tra Sicilia e Calabria, e localmente al Medio Adriatico, all'interno di un contesto generale in progressivo miglioramento.

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meteo italia meteo meteo allerta arancione maltempo italia
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