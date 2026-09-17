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Iran, Crosetto: "Passaggio navi italiane per Bab el-Mandeb senza attendere l'Ue e con la nostra Marina"

Il ministro della Difesa è intervenuto alla quarta edizione del forum 'Risorsa Mare' a La Spezia

Guido Crosetto - (Ipa)
Guido Crosetto - (Ipa)
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17 settembre 2026 | 18.07
Sibilla Bertollini
LETTURA: 2 minuti

"Ho deciso col capo di Stato maggiore, stante la situazione difficile che si sta ripresentando Bab el-Mandeb che si somma a quella di Hormuz, di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno e come farlo passare o meno". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenendo alla quarta edizione del forum 'Risorsa Mare', in corso a La Spezia.

"Siamo in grado con la nostra Marina di garantire il passaggio e con il nostro comparto dei servizi di avere informazioni e condividerle con le Forze armate. Probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra per ritardare i tempi, che in casi come questo significa ritardare l'economia".

Il ministro ha aggiunto che "il presidio del mare è fondamentale non solo dal punto di vista militare, ma è il presidio della vita democratica della vita economica, della sicurezza dei cittadini. La sicurezza dei traffici è l'aspetto più evidente: se si blocca uno stretto il petrolio sale, le merci arrivano in ritardo, i costi aumentano e la crisi entra nelle case non guardando in faccia nessuno, soprattutto colpisce le parti più deboli del Paese. Il dramma delle crisi economiche infatti è che non colpiscono in modo uguale tutti e quindi finisce per minare le democrazie in quanto mina la coesione sociale e incide sulla pace sociale".

"Quasi il 90% dei traffici di merci passa per il mare e all'interno di questa ricchezza il ruolo dell'Italia è fondamentale, il ruolo delle navi da trasporto italiano", ha aggiunto Crosetto parlando anche del ruolo della Marina Italiana.

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Mar Rosso Bab el Mandeb Aspides guido crosetto guerra in iran
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