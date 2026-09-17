circle x black
Cerca nel sito
 

Alemanno denuncia: "Volantino con Vannacci a testa in giù, così Anpi chiama a mobilitazione contro di noi"

L'ex sindaco di Roma: "Chiamano alla mobilitazione antifascista per impedirci di svolgere ad Orvieto il nostro Forum dell’indipendenza italiana"

Il volantino
Il volantino
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 15.41
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

“Il volantino comincia parlando degli uomini di cultura che sono nati a Orvieto, ma l’esito è sempre lo stesso: il nemico politico va messo a testa in giù. Questa volta tocca a Roberto Vannacci". Così l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, promotore di Orvieto ’26, forum dell’indipendenza italiana.

"L’Anpi e Articolo 21 chiamano alla mobilitazione antifascista per impedirci di svolgere ad Orvieto il nostro Forum dell’indipendenza italiana sotto l’egida di Futuro Nazionale, che si terrà dal 18 al 20 settembre - sottolinea - Come se non bastasse mi qualificano come 'l’attendente del Generale'. Ma questo sarà solo un motivo in più per vederci ad Orvieto, diffondere le nostre idee e ridere di questi trogloditi. Vedremo se in questa occasione avremo la solidarietà dei tanti “democratici” che si scandalizzano per ogni slogan di Futuro Nazionale”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
futuro nazionale vannacci testa in giù volantino alemanno vannacci vannacci volantino testa giù anpi orvieto
Vedi anche
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo
Impresa di Max Verstappen, vince gara di kart sorpassando 100 avversari - Video
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
Pedopornografia, Lo Voi: "Sgominata organizzazione gestita da italiani con contatti in tutto il mondo" - Video
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Scocchia (Illy) ad AdnFinance: "Da gennaio rischio tazzina di caffè più cara, oggi 1,25 euro in media" - Video
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video
L'orto di Nemo, in Liguria piante terrestri sotto il mare: "Quest'anno ottimo raccolto" - Video
Carte Pokémon contraffatte, controlli e sequestri a Roma - Video
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza