circle x black
Cerca nel sito
 

Il marito della donna colpita a Prati: "Il cecchino gira libero e mia moglie è terrorizzata"

Lo sfogo di Valerio Cutonilli all'AdnKronos: "Lei è particolarmente provata"

Nel riquadro il braccio della donna ferita - (Auto carabinieri da Ipa, foto Cristina Stillitano dal suo progìfilo facebook)
Nel riquadro il braccio della donna ferita - (Auto carabinieri da Ipa, foto Cristina Stillitano dal suo progìfilo facebook)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 14.47
Cristina Livoli
LETTURA: 2 minuti

"Mia moglie, reduce dalla operazione di ieri, è terrorizzata perché quel cecchino gira libero". E' uno sfogo amaro quello che affida all'Adnkronos Valerio Cutonilli, marito della donna colpita a un braccio dal 50enne Edoardo Ciardiello Crescimanno che le ha sparato con un fucile ad aria compressa dal balcone di casa sua. "Mia moglie è particolarmente provata", ribadisce.

Stamane, in un post sul suo profilo social, che in queste ore si è riempito di messaggi di solidarietà e auguri di pronta guarigione, l'uomo ha voluto "ringraziare tutti per la vicinanza dimostrata a mia moglie Cristina", spiegando "il sentimento di terrore che la sta assalendo da questa notte". Da lunedì scorso, spiega, "viviamo una situazione molto difficile da spiegare".

Il fatto è che il 50enne, che ieri sera si è costituito alla caserma dei carabinieri di Roma San Pietro confessando di essere l'autore del gesto che ha provocato una ferita al braccio della moglie di Cutonilli, la giornalista Cristina Stillitano, è stato denunciato a piede libero per lesioni e, a quanto sembra, sarebbe già tornato a casa. Da qui scatta quindi l'appello "a tutti quelli che non sono mossi da emotività, ma che a differenza di taluni hanno responsabile cognizione della situazione di pubblico pericolo che persiste nella zona Prati, ma che potrebbe trasferirsi altrove". Chiedendo di "non far calare l'attenzione su questa vicenda. Per il bene di tutti".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cecchino sparato terrorizzata roma prati
Vedi anche
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo
Impresa di Max Verstappen, vince gara di kart sorpassando 100 avversari - Video
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
Pedopornografia, Lo Voi: "Sgominata organizzazione gestita da italiani con contatti in tutto il mondo" - Video
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Scocchia (Illy) ad AdnFinance: "Da gennaio rischio tazzina di caffè più cara, oggi 1,25 euro in media" - Video
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video
L'orto di Nemo, in Liguria piante terrestri sotto il mare: "Quest'anno ottimo raccolto" - Video
Carte Pokémon contraffatte, controlli e sequestri a Roma - Video
News to go
Italiani e risparmio, cosa è successo nel 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza