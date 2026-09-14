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Roma, donna ferita in strada da pallino sparato con pistola aria compressa

La 50enne stava camminando in via della Giuliana.Si tratta una ferita lievea una spalla

Auto dei carabinieri
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14 settembre 2026 | 22.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma ad aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana, a Roma. E' accaduto intorno alle 18.30.

La donna, che è andata a farsi medicare in ospedale, ha raccontato successivamente di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto poi la macchia di sangue. Si tratta una ferita lieve. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Prati che stanno cercando di ricostruire da dove sia partito il colpo.

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roma news roma ferita pallino aria cpmpressa cronaca news roma aria compressa ferita donna
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