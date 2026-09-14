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Trump: "Ucraina e Russia hanno concordato di non colpire obiettivi energetici"

Il presidente americano su Truth: "L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran"

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
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14 settembre 2026 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto!''. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. ''L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran'', ha aggiunto Trump.

Il presidente americano aveva chiesto ieri al leader ucraino Volodymyr Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe, dicendo che l'aumento del prezzo dell'energia era dovuto al conflitto tra Russia e Ucraina.

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