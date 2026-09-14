Il marito, Sean Michieli, è stato dichiarato morto ieri. I due erano sposati da soli 3 mesi

Proseguono nel Canale Tessera, a Venezia, le ricerche di Gabriella Querino, la donna di 26 anni dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi. Della donna ancora nessuna traccia.

Intanto ieri è stata dichiarata la morte del marito della 26enne, Sean Michieli, pescatore di vongole di 25 anni di Burano, ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo il drammatico incidente. Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. Al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco anche con un'imbarcazione, dal comando di Padova, dotata di ecoscandaglio. La zona viene sorvolata dall'elicottero Drago del reparto volo di Venezia.

Stando a quanto aveva riferito ieri l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, sui propri canali social, Gabriella e Sean erano sposati da soli tre mesi e aspettavano il loro primo figlio.