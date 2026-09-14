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Mario Roggero resta in carcere, tribunale sorveglianza di Torino rigetta richiesta differimento pena

Il prossimo 16 settembre analoga udienza sarà davanti al tribunale di sorveglianza di Milano

Mario Roggero - (Ipa)
Mario Roggero - (Ipa)
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14 settembre 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata da Stefano Marcolini, legale di Mario Roggero, il gioielliere cuneese 72 enne condannato a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell’aprile del 2021 a seguito dell’assalto nel suo negozio. Il gioielliere è detenuto in carcere a Bollate.

Il suo legale, nell’udienza dello scorso 9 settembre davanti al tribunale di sorveglianza di Torino, aveva avanzato la richiesta di differimento della pena in attesa della decisione del Capo dello Stato sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare sempre in attesa della decisione del Presidente della Repubblica. Il prossimo 16 settembre analoga udienza sarà davanti al tribunale di sorveglianza di Milano.

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Roggero Tribunale di sorveglianza Pena differimento
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