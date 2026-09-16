Almeno nove persone sono state uccise e altre 36 ferite in attacchi della Russia in Ucraina nelle ultime 24 ore. E' quanto hanno riferito le autorità locali, precisando che un drone ha colpito un autobus nel distretto di Nikopol, nell'oblast' di Dnipropetrovsk , uccidendo cinque persone sul colpo e ferendone almeno altre sette, come indicato dal governatore locale Oleksandr Hanzha. "Quasi ogni giorno assistiamo a bombardamenti russi contro mezzi di trasporto civili. Persone che stavano semplicemente svolgendo le proprie attività quotidiane vengono uccise e ferite", ha dichiarato il difensore civico per i diritti umani Dmytro Lubinets. "Ciascuno di questi attacchi riguarda la vita di persone comuni che devono essere protette costringendo la Russia a fermare la sua stupida guerra", ha commentato stamane il presidente Volodymyr Zelensky.

L'attacco ha fatto seguito a un'altra ondata di raid russi sull'oblast di Dnipropetrovsk avvenuti ieri sera. Due persone sono rimaste ferite, quando le forze russe hanno attaccato tre distretti per oltre dieci volte con droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ha aggiunto Hanzha. Le forze russe hanno lanciato 80 droni durante la notte, tra cui droni d'attacco tipo Shahed, varianti a reazione, droni Gerbera e droni esca, ha riferito l'aeronautica militare. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 63 droni, mentre sono stati registrati attacchi in sette località. Nell'oblast di Zaporizhzhia, una persona è rimasta uccisa e altre sette ferite negli attacchi russi contro la città di Zaporizhzhia e il distretto circostante, ha dichiarato Ivan Fedorov, co-presidente del Consiglio di Difesa Regionale. Secondo Fedorov, le forze russe hanno lanciato 746 attacchi contro 52 insediamenti nella regione nelle ultime 24 ore.

Nella regione di Kherson , gli attacchi russi hanno causato un morto e sette feriti. Le forze russe hanno colpito infrastrutture critiche e zone residenziali, danneggiando tre condomini, macchinari agricoli e veicoli. Nella regione di Donetsk, due persone sono state uccise a Sloviansk e una è rimasta ferita, ha dichiarato il governatore Vadym Filashkin. Nell'oblast di Kharkiv, gli attacchi russi hanno ferito 12 persone, ha dichiarato il governatore Oleh Syniehubov. Le forze russe hanno utilizzato 12 bombe aeree guidate, un drone Geran-2, un drone Molniya e oltre 100 droni di tipologie che le autorità stanno ancora cercando di identificare, secondo quanto affermato da Syniehubov. Nell'oblast di Kiev, gli attacchi dei droni russi hanno danneggiato 17 siti, con danni registrati nei distretti di Bila Tserkva, Boryspil, Brovary, Bucha e Obukhiv. Un autista nel distretto di Obukhiv ha riportato una commozione cerebrale a causa dell'onda d'urto dopo che una casa, un trattore e un veicolo sono stati danneggiati.

Allarme Fbi: "Russia pianifica omicidi mirati in Usa e Europa"

I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei Paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità federali statunitensi, annunciando al contempo l'incriminazione di cinque persone tuttora latitanti. Una denuncia resa pubblica presso il tribunale federale di Manhattan afferma che una rete dei servizi segreti aveva pagato o tentato di pagare persone negli Stati Uniti e in altri paesi per sorvegliare obiettivi da eliminare, con l'intenzione di ucciderli successivamente.

Secondo l'atto d'accusa, i membri della rete reclutati erano stati anche sollecitati a compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina. James Barnacle Jr., capo dell'ufficio dell'Fbi di New York, ha affermato che l'Agenzia ha sventato i piani "grazie a un lavoro incessante", poiché membri dei servizi segreti russi e delle loro affiliate "cospiravano per intimidire, minacciare o assassinare persone sul suolo statunitense e in tutto il mondo".

Darren Cox, capo dell'ufficio dell'Fbi di Washington Dc, ha citato "lo straordinario lavoro svolto da numerosi uffici sul territorio dell'Fbi, dalle sue componenti e dalle agenzie partner, che collettivamente hanno sventato i tentativi della Russia di compiere atti di violenza nella capitale del nostro Paese e in tutti gli Stati Uniti". In un comunicato, ha affermato che, non appena la minaccia è stata identificata, l'ufficio dell'Fbi di Washington e i suoi partner "si sono mossi rapidamente per sventare il complotto e ritenere il governo russo responsabile delle sue azioni". Secondo quanto riportato nel comunicato, una rete di persone che lavoravano per i servizi segreti della Federazione Russa avrebbe cospirato almeno dal 2024 per condurre attacchi e omicidi in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.

Il rapporto definisce la rete dei servizi segreti russi "un braccio" dell'apparato della Federazione Russa progettato per condurre attacchi esterni, compresi omicidi, in tutto il mondo. In precedenza, si legge nel comunicato, la rete si era concentrata sui dissidenti e sui disertori russi, ma più recentemente aveva preso di mira le nazioni percepite come alleate dell'Ucraina. Di recente, si legge ancora nel comunicato, i membri della rete avrebbero tentato di reclutare diverse persone negli Stati Uniti. Le autorità hanno affermato che quest'estate la rete ha reclutato un individuo residente negli Stati Uniti per sorvegliare e assassinare un importante dissidente russo che si riteneva risiedesse negli Stati Uniti.

Intanto, l'esercito russo ha attaccato un treno passeggeri sulla linea Kiev - Mykolaiv. Lo riporta Ukrinform, citando le ferrovie ucraine (Ukrzaliznytsia). "Oggi il treno n. 122 Kiev - Mykolaiv è stato colpito. Grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio di Ukrzaliznytsia, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati", si legge nel messaggio diffuso su Telegram dalla compagnia ferroviaria ucraina.

Il Cremlino non intende commentare le accuse degli Stati Uniti secondo cui una rete legata ai servizi segreti russi avrebbe pianificato omicidi mirati e attentati negli Usa e in Europa. "Finché non avremo sentito e visto prove in qualche modo convincenti e argomentazioni basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riferito dall'agenzia Tass.

Peskov ha risposto così a una domanda sull'inchiesta del Dipartimento di Giustizia americano, che ha annunciato l'incriminazione di diverse persone accusate di aver lavorato per l'intelligence russa. Secondo le autorità federali americane, una rete legata all'intelligence russa avrebbe reclutato e pagato persone negli Stati Uniti e in altri Paesi per sorvegliare alcuni obiettivi, con l'intenzione di procedere successivamente alla loro eliminazione. La rete avrebbe inoltre cercato di coinvolgere persone in attacchi contro infrastrutture civili e militari in Paesi europei considerati vicini all'Ucraina.