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Bomba d'acqua su Roma, violento temporale si abbatte sulla capitale

Dal quadrante Nord al Sud, città alle prese con i disagi dovuti al maltempo. Sul Lazio è allerta gialla per temporali

Bomba d'acqua su Roma, violento temporale si abbatte sulla capitale
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18 settembre 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bomba d'acqua su Roma, oggi venerdì 18 settembre. Dal quadrante Nord al Sud della città, il maltempo ha colpito con un violento temporale la capitale, ora alle prese con strade allagate, traffico e disagi per i cittadini. L'acquazzone è arrivato a metà mattinata e si abbattuto in particolare sulla zona Nord di Roma, trasformando in un fiume Corso Francia e arrivando quasi a sommergere i cassonetti ribaltati dall'acqua.

L'arrivo del maltempo sul Lazio era stato annunciato ieri dalla Protezione civile, che ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali nei seguenti settori della Regione: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord.

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meteo roma roma meteo bomba d'acqua roma roma bomba d'acqua
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