Uno studente di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa, ferendola. E' accaduto stamane all'istituto Giovanni Verga al quartiere Collatino di Roma. L'istituto è una scuola secondaria di primo grado e si trova in via Giovanni Gussone 5. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Centocelle.

Prima di colpire la docente il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante e, successivamente, l'avrebbe ferita con il coltello. La vittima, in stato di shock, non sarebbe in pericolo di vita.