All'università Vanvitelli di Napoli l'evento "La cura ortodontica del paziente adolescente"

Salute, ortognatodontista Riatti: "In età evolutiva non si tratta solo di allineare i denti"
"Negli adolescenti si può migliorare l'armonia estetica del volto e la funzione masticatoria"
"Negli adolescenti si può migliorare l'armonia estetica del volto e la funzione masticatoria"
"Oltre all'allineamento si può, soprattutto nei soggetti adolescenti in crescita, modificare anche lo sviluppo del volto, migliorando l'armonia estetica e molto spesso la funzione masticatoria". Parte da qui la riflessione di Riccardo Riatti, specialista in ortognatodonzia, intervenuto a Napoli nell'...
"La parola chiave è dialogo, aperto e bidirezionale tra formazione universitaria e aziendale". Ludovica Nucci, ricercatrice, presso l'università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli, per l'evento dedicato all'ortodonzia moderna, parla di formazione, rigore scientifico e nuove tecnologie, sottoli...