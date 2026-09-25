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Università: boom di richieste per nuove lauree infermieri

Saranno almeno 3.300 i professionisti che il 5 e il 7 ottobre si contenderanno i 759 posti a bando per i percorsi magistrali a indirizzo specialistico

Boom di richieste per nuove lauree infermieri - (Foto ufficio stampa)
Boom di richieste per nuove lauree infermieri - (Foto ufficio stampa)
25 settembre 2026 | 15.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si chiudono oggi in tutta Italia con un "boom di richieste" le iscrizioni ai test di ingresso per i 3 nuovi percorsi clinici specialistici della laurea magistrale in Scienze infermieristiche. Dai dati pubblicati on line dalle segreterie didattiche emerge un interesse marcato verso le nuove possibilità formative offerte dalla riforma accademica promossa dalla FNOPI con i Ministeri delle Salute e della Università e Ricerca. Complessivamente, saranno almeno 3.300 gli infermieri che il 5 ottobre (per i corsi in lingua italiana) e il 7 ottobre (in lingua inglese) si contenderanno i 759 posti a bando lauree magistrali a indirizzo specialistico, registrando una media nazionale superiore a 4 candidati per ogni posto disponibile. Alto l'interesse, dunque, a seguito dei decreti (n. 159/2026 e n. 177/2026) di riforma della classe di laurea, che oggi consentono a tutti gli infermieri, dopo aver conseguito la triennale abilitante, di scegliere tra quattro opzioni.

Anzitutto, la Magistrale in Scienze infermieristiche - Profilo infermieristico che vede confermato l'appeal a livello nazionale ed è orientata principalmente allo sviluppo di competenze manageriali, formative, di ricerca e di approfondimento della disciplina. A questa si aggiunge la laurea Magistrale in Scienze infermieristiche specialistiche articolata in tre percorsi clinici ad indirizzo specialistico: Cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunità, Cure neonatali e pediatriche, Cure intensive e nell’Emergenza. Quest’ultimo percorso raccoglie l'interesse maggiore da parte dei professionisti coinvolti nei test, il 60% del totale. Segue l'indirizzo in Cure Primarie, di Famiglia e Comunità, che convoglia il 30% delle domande presentate. E l'ambito delle Cure Neonatali e Pediatriche, con un rapporto di almeno 2 domande per posto disponibile. Le grandi aree metropolitane trainano al momento queste tendenze. Roma Sapienza guida la classifica nazionale, registrando il picco assoluto nell'indirizzo Cure Intensive e nell’Emergenza con 430 domande per 20 posti (rapporto record di 21,5 candidati per posto). Milano (statale) non è da meno con un rapporto domande/posti di oltre 11.Nei 13 atenei “pionieri” va comunque evidenziata la tenuta del corso Magistrale “classico” in Scienze infermieristiche e ostetriche che regge bene il confronto, con un rapporto di 3 domande per posto.

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Lauree infermieri Scienze infermieristiche Riforma accademica
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