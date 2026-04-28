Sicurezza sul lavoro, da Cgil-Flc-Inca premio per le scuole

Cgil-Flc-Inca, premiate 7 scuole su sicurezza sul lavoro
Il concorso, fortemente voluto da Cgil, Flc e Inca, nasce in un contesto dove i numeri di infortuni e malattie professionali sono ancora critici.
Il concorso, fortemente voluto da Cgil, Flc e Inca, nasce in un contesto dove i numeri di infortuni e malattie professionali sono ancora critici.
Numeri degli infortuni sul lavoro non lasciano alternative a un impegno sempre maggiore di tutti
Il Patronato, insieme a Cgil e Flc, la categoria che segue il comparto istruzione ha premiato gli istituti superiori di sette città italiane per i lavori realizzati nell'ambito di un concorso nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro. La cerimonia si è tenuta in occasione della Giornata mondi...