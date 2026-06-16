Un selfie a tavola per dire che la corsa verso le politiche è ufficialmente partita. E che la faranno insieme. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli postano sui social la foto del pranzo oggi da Costanza Hosteria. Ristorante vicino a Campo de Fiori, tra le rovine del teatro di Pompeo, famoso per le specialità della cucina romana. Sul menu bocche cucite, ma la focaccia bianca, si riferisce, è stata apprezzata da tutti. "Al lavoro. Per cambiare l’Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto!", annuncia Fratoianni su Instagram. Due date, due iniziative pubbliche. Una al Nord e una al Sud, per un confronto sulle proposte del campo progressista. Insomma Pd, M5S e Avs accelerano.

Conte, che avrebbe suggerito il ristorante, rivela ai cronisti alla Camera che quello di oggi è stato solo l'ultimo di altri incontri: "Ci sono dei confronti che si sono susseguiti con una certa costanza. Ora lo abbiamo reso noto perchè arrivato il momento di rimboccarci le maniche. Ora tocca a noi". Quel selfie è "stato un modo per ribadire che stiamo lavorando". E i due incontri pubblici in programma serviranno a dire che non si parte da zero. "Un evento al Nord e uno al Sud per illustrare anche che non partiamo da zero, abbiamo già fatto un percorso in questa legislatura. Soltanto che viene un po' oscurato dal dibattito contingente, del giorno, ma in realtà c'è già un percorso di condivisione di punti programmatici, che si tratti di progetti di riforma o mozioni o risoluzioni. Valorizzeremo il percorso fatto e aggiungeremo qualcosa di nuovo".

Dal selfie mancano i leader centristi. "Ma Renzi era sotto il tavolo?", twitta Carlo Calenda in tempo reale. "Ci siamo noi, perché abbiamo lavorato costantemente, con un certo affiatamento...", argomenta Conte. Ma il perimetro è destinato ad allargarsi. Quando, spiega Bonelli in Transatlantico, le varie forze che si muovono al centro si saranno organizzate. Si accelera per timore che la legislatura precipiti prima del previsto con elezioni anticipate? Questo, risponde Conte ai cronisti, "non dipende da noi, perché i numeri ce li ha maggioranza. Se dovessimo fare una riflessione politica, mi pare abbastanza chiaro che ormai, dopo il referendum e con Vannacci, stanno implodendo. Ma noi dobbiamo fare un percorso nostro, che stavamo già facendo. Nel momento in cui si definiscono delle date, dobbiamo essere pronti per rappresentare un progetto politico. Non c'è da parte nostra un'accelerazione, ma stiamo lavorando...".

Conte, in una video intervista con Andrea Scanzi, torna poi sul rapporto con il leader Iv. "Do per scontato che ci sia Renzi in coalizione? No. Il mio compito, da leader politico, non è dare valutazioni sui singoli, ma guidare processi politici e l'obiettivo maggiore è cambiare l'Italia. Sicuramente c'è un problema di affidabilità, non dobbiamo creare un'accozzaglia, un caravanserraglio, che è nella tradizione del centrosinistra dividersi" a differenza che a destra. "Io lavorerò per un progetto solido e coerente, mi sto ponendo il problema dell'affidabilità ma non la posso risolvere dicendo se mi è simpatico o antipatico Tizio, Caio o Sempronio. Bisogna intercettare i processi politici. Noi siamo stati traditi anche da Di Maio, non solo da Renzi...".