Infocamere a Bari da 25 anni: da start-up a polo digitale per l'innovazione del Paese
L'evoluzione dell'insediamento di Infocamere a Bari è stata ripercorsa oggi nel corso dell'evento 'Radici digitali, orizzonti reali'
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L'evoluzione dell'insediamento di Infocamere a Bari è stata ripercorsa oggi nel corso dell'evento 'Radici digitali, orizzonti reali'
"Scegliere di investire a Bari venticinque anni fa significava fare una scommessa controcorrente, in un'epoca in cui chi voleva lavorare nel digitale sentiva di dover per forza fare le valigie per il Nord". Lo ha detto oggi il presidente di Infocamere, Antonio Santocono, in occasione dei 25 anni sul ...
"Le infrastrutture digitali hanno assunto lo stesso valore che nel Novecento avevano porti, ferrovie e reti energetiche: non sono soltanto strumenti tecnologici, ma infrastrutture economiche e civiche che producono efficienza, semplificazione e fiducia". Lo ha detto la presidente della Camera di comm...