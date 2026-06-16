circle x black
Cerca nel sito
 

Lussemburgo, è ufficiale: libertà di abortire in Costituzione

E' il secondo Stato al mondo dopo la Francia a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella carta fondamentale

Parlamento Lussemburgo - Cayambe, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
Parlamento Lussemburgo - Cayambe, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
16 giugno 2026 | 21.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Con l'approvazione definitiva dell'emendamento alla Camera dopo il primo via libera parlamentare avvenuto a marzo, il Granducato diviene il secondo Stato al mondo dopo la Francia a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella carta fondamentale.

CTA

La proposta di legge costituzionale, promossa nel 2024 su iniziativa di Marc Baum del partito della Sinistra (Déi Lénk) - che oggi ha parlato di "giornata storica" -, è stata approvata con una maggioranza schiacciante: cinquantuno voti favorevoli, sei contrari e due astensioni e costituisce un precedente significativo. Laurent Zeimet, capogruppo del Partito Popolare Cristiano Sociale (CSV), come riportano i media lussemburghesi, ha sottolineato che ai deputati del suo partito è stato permesso di votare secondo coscienza, mentre Taina Bofferding, capogruppo del Partito Operaio Socialista Lussemburghese (LSAP), ha descritto l'emendamento come un messaggio chiaro ai legislatori e alla società. Fred Keup, capo del Partito Riformista di Alternativa Democratica (ADR), ha bocciato la riforma come "inutile" e ha chiesto invece politiche familiari più efficaci. Di contro, Sam Tanson del Partito Verde (Déi Gréng) ha accolto con favore il voto, sostenendo che creerà una garanzia per le generazioni future. Gérard Schockmel del Partito Democratico (DP), opponendosi fermamente all'emendamento, lo ha criticato definendolo una fonte di false promesse. Schockmel ha sostenuto che la modifica non offrirebbe una vera garanzia, poiché le condizioni per l'aborto potrebbero comunque essere modificate attraverso una semplice legge.

Il testo approvato recita: “La libertà di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza è garantita. La legge determina le condizioni nelle quali si esercita questa libertà”. In Lussemburgo è possibile abortire entro i primi tre mesi di gravidanza, ma anche più avanti in caso di gravi anomalie del feto o rischi per la vita della madre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lussemburgo diritto aborto lussemburgo diritto aborto costituzione
Vedi anche
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat
Manuel Agnelli: "Mi sono infortunato, gli Afterhours non saranno a Firenze sabato" - Video
News to go
Caritas: "Mai assistite così tante famiglie"
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video
News to go
Posti di lavoro e tagli 'causa' IA, quali sono i profili più a rischio
Kiev, Zelensky tra le macerie del monastero colpito: "Attacco deliberato di droni russi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza