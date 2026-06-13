Scambi commerciali, delegazione del Paraguay in visita a Genova

Dal 13 al 15 giugno 2026 una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali sarà in visita a Genova per presentare il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano, attualmente presidente di turno del Mercosur e promuovere l’incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce dell'entrata in vigore, lo scorso 1° maggio, dell’Accordo Ue-Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali. L’iniziativa è promossa dall’ambasciata d’Italia ad Assunzione in collaborazione con il ministero dell’Industria e Commercio del Paraguay e costituisce un seguito degli impegni assunti dai due governi in occasione dell’incontro tra il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e il presidente del Paraguay Santiago Peña lo scorso 15 ottobre 2025 a Roma. A Genova 12 imprenditori paraguaiani accompagnati dal presidente della Commissione Industria e Commercio del Parlamento paraguaiano Hector Figueredo e dal Vice Presidente della Confindustria del Paraguay Carlos Insfran Micossi. L’evento principale della Missione è rappresentato da una Country Presentation che sarà ospitata presso Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana, in presenza di oltre 30 imprenditori italiani interessati ai seguenti settori produttivi: Agro-industria, Industria del legno e mobili, Sanità/Farmaceutica, Turismo e accoglienza, Lusso e Made in Italy, Real Estate, Biocombustibili, Settore Finanziario/Banche e Intelligenza Artificiale.

Il programma dei lavori prevede interventi di presentazione dell’economia del Paraguay da parte di oratori specializzati nelle seguenti materie: “Il sistema export – import del Paraguay” (Natalia Cáceres, Rediex, Ministero dell'industria e del Commercio della Repubblica del Paraguay); “Caratteristiche dell’Accordo di libero scambio UE – Mercosur” (Prof. Avv. Fernando Beconi, Presidente della Camera di Commercio Italia - Paraguay );“L’esperienza di un investitore straniero” (Conor McEnroy, Presidente di Sudameris Bank); “Normativa sui crediti di carbonio in Paraguay” (Prof.ssa Avv. Rossana Baez); “Grandi infrastrutture: il Corridoio Bioceanico” (Ing. Santiago Gulino, Musa Projects); “Tracciabilità alimentare, Progetto Leonardo S.p.A. in Paraguay” (Ing. Fabio Volpe, Head of Agriculture Programs and Applications e-Geos/Telespazio/Leonardo S.p.A.).

L’iniziativa di promozione economica e commerciale avrà luogo anche grazie al contributo istituzionale della Regione Liguria e del Comune di Genova e costituisce uno dei seguiti operativi della 'Diplomazia della Crescita' varata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per favorire l’apertura di nuovi mercati internazionali per le esportazioni italiane di beni e servizi. Il Parlamento del Paraguay ha da parte sua emanato una Risoluzione che qualifica l’iniziativa quale 'attività d’interesse Nazionale'. L’Italia è attualmente il partner commerciale numero 16 del Paraguay. La composizione merceologica dell’export italiano nel paese sudamericano è dominata dai seguenti settori: macchinari industriali (Agrofood e industria manifatturiera); apparecchiature elettriche; sostanze e prodotti chimici; prodotti tessili, abbigliamento, pelle e accessori del lusso. La progressiva riduzione delle reciproche barriere doganali prevista dall’Accordo Ue – Mercosur sull’oltre 90% dell’interscambio bilaterale offre all’export italiano ampi margini di aumento delle esportazioni italiane anche nei settori più tecnologici (Green Economy, Data Center, Intelligenza Artificiale, Logistica fluviale e tecnologie satellitari).