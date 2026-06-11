Entra in funzione il parco fotovoltaico di Engie e Heineken Italia ad Assemini
L’impianto, da 8,6 mw, coprirà il 100% del fabbisogno elettrico diurno dello storico birrificio sardo Ichnusa
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L’impianto, da 8,6 mw, coprirà il 100% del fabbisogno elettrico diurno dello storico birrificio sardo Ichnusa
“La partnership tra Engie e Heineken è un esempio molto concreto di come supportiamo la transizione energetica dei nostri clienti industriali con soluzioni che riescono a coniugare sostenibilità e competitività”. Lo afferma Monica Iacono, Ceo di Engie Italia, a margine dell’avvio del nuovo impianto f...
“È un progetto sviluppato insieme a Engie, che ci permette di produrre energia elettrica pulita localmente, coprendo il 100% del nostro fabbisogno diurno”. Lo afferma Alexander Koch, amministratore delegato di Heineken Italia, commentando l’entrata in funzione del nuovo impianto fotovoltaico realizza...