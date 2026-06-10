Al via la campagna di comunicazione della Commissione europea 'Più forti insieme'

Spada (Parlamento europeo): "Serve bilancio ad altezza nuove sfide"
"Cittadini devono sapere quanto l'Europa incide nella loro vita quotidiana"
"Cittadini devono sapere quanto l'Europa incide nella loro vita quotidiana"
"Mostriamo impatto concreto fondi"
A parlare coordinatore struttura di missione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
"I fondi europei hanno rappresentato un elemento chiave per lo sviluppo di progetti ad alto contenuto tecnologico nel settore aerospaziale, contribuendo in modo significativo alla realizzazione di programmi strategici di osservazione della Terra e monitoraggio ambientale". Lo ha detto Edoardo Bruno, ...