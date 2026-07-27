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Iran, Trump: "Abbiamo molte più munizioni di quelle di cui abbiamo bisogno" - Diretta

Secondo gli analisti, lo stop agli attacchi deciso dal presidente americano potrebbe essere il risultato di tre cause differenti: i Patriot scarseggiano, i raid non sono più sufficienti per danneggiare Teheran e potenziale ripresa del dialogo

Donald Trump - (Ipa)
Donald Trump - (Ipa)
27 luglio 2026 | 07.59
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo, e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno". Lo ha detto al Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo le ultime news di oggi 27 luglio, rispondendo alle dichiarazioni del Centcom, secondo cui le operazioni degli Usa in Iran sono state interrotte per consentire lo svolgimento delle attività diplomatiche e per permettere ai funzionari di discutere l'effetto che un attacco su larga scala avrebbe potuto avere sulle scorte, in via di esaurimento, di Patriot e altri intercettori per la difesa aerea degli Stati Uniti.

Secondo gli analisti, lo stop agli attacchi in Iran deciso dal presidente americano potrebbe essere il risultato di tre cause differenti: i Patriot scarseggiano, i raid non sono più sufficienti per danneggiare Teheran e potenziale ripresa del dialogo e dei negoziati tra Washington e Teheran.

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