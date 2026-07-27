"Abbiamo molte più munizioni di chiunque altro al mondo, e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno". Lo ha detto al Wall Street Journal il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo le ultime news di oggi 27 luglio, rispondendo alle dichiarazioni del Centcom, secondo cui le operazioni degli Usa in Iran sono state interrotte per consentire lo svolgimento delle attività diplomatiche e per permettere ai funzionari di discutere l'effetto che un attacco su larga scala avrebbe potuto avere sulle scorte, in via di esaurimento, di Patriot e altri intercettori per la difesa aerea degli Stati Uniti.