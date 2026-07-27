Francia e Spagna devastate dagli incendi, con oltre 325.000 persone evacuate. L'incendio nel dipartimento francese della Gironda è rimasto "sostanzialmente stabile durante la notte", hanno dichiarato le autorità locali, aggiungendo che "non ci sono stati sviluppi di rilievo. I servizi di sicurezza e di emergenza restano pienamente mobilitati e continuano le loro operazioni sul territorio". Ieri le fiamme sonno arrivate a 15 chilometri da Bordeaux, nel dipartimento della Gironda.

In arrivo ondata di caldo ancora più intensa

I vigili del fuoco hanno affrontato un'altra giornata di lotta contro i vasti incendi che stanno devastando le foreste di Francia e Spagna, con le previsioni di un'altra ondata di caldo nel sud-ovest della Francia che minacciano di aggravare la crisi. Oltre 325.000 persone sono fuggite dalle proprie case a causa di alcuni dei peggiori incendi boschivi nella storia dei due Paesi, che imperversano nel sud-ovest della Francia e nella Spagna centrale, vicino a Madrid. I roghi che stanno devastando la Francia, tra i più grandi dal secondo dopoguerra, hanno generato un "pirocumulonembo" senza precedenti: una gigantesca nube di fuoco che crea venti propri e produce fulmini, alimentando così ulteriori roghi, ha dichiarato la Federazione nazionale dei vigili del fuoco di Francia (Fnspf).

"È una lotta tra Davide e Golia... a un certo punto troveremo un punto debole e lo colpiremo", ha affermato il portavoce della Fnspf, Eric Brocardi. Il presidente francese, Emmanuel Macron, terrà una riunione di gabinetto d'emergenza questa mattina per discutere della situazione. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, visiterà le zone colpite dagli incendi a Valencia, nella parte orientale del Paese, dove i vigili del fuoco stanno combattendo contro un nuovo rogo e dove 15.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha dichiarato domenica sera che gli incendi stavano avanzando, ma lentamente. In precedenza, domenica, il capo della protezione civile, Virginia Barcones, descrivendo l'incendio intorno ad Avila, ha affermato che il Paese sta lottando contro un "mostro". "Stiamo affrontando un perimetro di 280 chilometri che comprende 77.000 ettari", ha dichiarato Barcones all'emittente statale Tve, riferendosi all'incendio.

Gli scienziati affermano che il cambiamento climatico sta rendendo questi eventi meteorologici estremi più frequenti e intensi. Gli incendi sono stati alimentati da boschi aridi e infiammabili a causa delle successive ondate di calore e della mancanza di pioggia da maggio. In Francia, il prefetto della regione sud-occidentale della Gironda, dove si concentrano gli incendi, ha esortato i turisti a stare lontani e a cercare "altre destinazioni". Circa 220.000 persone sono state evacuate nella regione e 45 campeggi sono stati costretti a chiudere, mandando in fumo i piani di vacanza di circa 40.000 persone. Il ministro dell'Interno, Laurent Nune, ha avvertito che "la situazione rimane molto critica" in tutta la Francia, dove oltre 250.000 persone sono state evacuate.