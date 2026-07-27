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Roma, aggredito con un cacciavite durante rapina: 30enne muore dopo otto giorni

Era intervenuto per difendere un amico. Il fatto è accaduto il 18 luglio scorso intorno alle 15 alla stazione Togliatti

Polizia - FOTOGRAMMA
Polizia - FOTOGRAMMA
27 luglio 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Era intervenuto per difendere un amico da una rapina ma è stato colpito con un cacciavite alla testa che lo ha portato alla morte dopo oltre una settimana di agonia. Vittima un 30enne egiziano.

Il fatto è accaduto 18 luglio scorso intorno alle 15 alla stazione Togliatti di Roma quando un gambiano di 28 anni ha iniziato a minacciare con un cacciavite un connazionale di 30 anni intimandogli di consegnargli tutti i suoi beni. In difesa del 30enne era dunque intervenuto l'amico egiziano che ha però avuto la peggio.

L'aggressore, rintracciato dalla polizia e arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo il decesso del 30enne egiziano, rischia ora l'accusa di omicidio.

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roma news cronaca news roma cacciavite rapina roma morto aggredito cacciavite
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