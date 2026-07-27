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Sparatorie e gambizzazioni per tensione tra frange clan, due arresti a Bari - Video

27 luglio 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
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La tensione tra due frange del clan Strisciuglio per la gestione delle 'piazze' di spaccio, in particolare della zona di Carrassi, sarebbe alla base delle due gambizzazioni a colpi di pistola avvenute a Bari, nei quartieri Carrassi e Libertà, il 9 e il 14 aprile scorsi. La Squadra Mobile della Questura ha eseguito un provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta del pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia a carico di due persone accusate di lesioni personali e porto in luogo pubblico di arma da sparo tutti aggravati dal metodo mafioso.

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