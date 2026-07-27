circle x black
Cerca nel sito
 

Caro carburanti, Cdm oggi per decreto con intervento su accise. Nessun aumento delle sigarette sul tavolo

Il Consiglio dei ministri si riunisce alle 17.30. Intanto i prezzi della benzina toccano livelli mai così alti da ottobre 2023

Caro benzina (Afp)
Caro benzina (Afp)
27 luglio 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio dei ministri si riunisce oggi, lunedì 27 luglio, per il decreto legge con le misure urgenti contro il caro carburanti. La premier Giorgia Meloni e i due 'vice' Antonio Tajani e Matteo Salvini sono già a palazzo Chigi. La convocazione del Cdm è alle 17.30. Meloni è arrivata nella sede della presidenza del Consiglio intorno alle 14.30, dopo la visita al cantiere Tav in Val di Susa. Subito dopo la presidente del Consiglio ha varcato il portone di piazza Colonna i leader di Fi e Lega.

Sul tavolo del Cdm non ci sarà l'aumento delle sigarette

A quanto apprende AdnKronos da fonti di maggioranza l'ipotesi di aumento del costo delle sigarette per trovare parte della copertura per finanziare il decreto carburanti non sarà affrontata nel Consiglio di oggi. A esprimere contrarietà alla misura sarebbe, infatti, il partito della Lega.

Volano i prezzi della benzina

Intanto non si ferma l'aumento dei prezzi dei carburanti in Italia. La benzina self ha raggiunto quota a 1,982 euro per litro, diesel self a 2,185 euro/litro secondo i dati Mimit del 27 luglio. Valori ai massimi da ottobre 2023 per la benzina e marzo 2022 per il diesel. Le quotazioni internazionali dei raffinati, sono invece in calo con il Brent sotto i 91 dollari al barile e il Wti sotto gli 84 dollari al barile dopo la sospensione delle ostilità Usa‑Iran.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
caro carburanti caro carburanti oggi caro carburanti oggi news caro carburanti cdm
Vedi anche
News to go
Carburanti, corsa prezzi mette alle strette governo
Whoopi Goldberg versione Medusa, svelata a Capri l'opera di Jago - Video
Batteria portatile prende fuoco su un aereo cinese, panico a bordo - Video
Sparatorie e gambizzazioni per tensione tra frange clan, due arresti a Bari - Video
No Tav, l'arsenale sequestrato in Valsusa - Video
News to go
Vacanze estate 2026, luglio batte agosto
Assalto a portavalori, blitz della polizia in Sardegna con arresti e perquisizioni
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza