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Morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini

Il cardinale Vicario di Roma, Baldassare Reina: "Grati per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa”

Il cardinale Camillo Ruini - Fotogramma /Ipa
Il cardinale Camillo Ruini - Fotogramma /Ipa
16 giugno 2026 | 22.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza episcopale italiana. Il porporato aveva 95 anni.

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Il cardinale Vicario di Roma, Baldassare Reina, il Consiglio episcopale con la Diocesi di Roma, “grati per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa”, affidano “alla misericordia del Signore il cardinale Camillo Ruini”. “La sua guida pastorale dal 1991 al 2008, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell’interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di Presidente della Conferenza episcopale della Chiesa italiana. Acuto nel discernere le svolte politiche e sociali del Paese, - sottolinea Reina - ha considerato fondamentale guidare le transizioni culturali con la fierezza cattolica di essere depositari di un patrimonio di valori da non nascondere, ma da custodire e difendere, adempiendo il suo motto episcopale Veritas liberabit nos”.

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cardinale ruini camillo ruino morto cardinale ruini
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