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"Equilibri e prospettive del sistema salute", talk Adnkronos

Claudio Durigon - (Foto Adnkronos)
economia

Durigon: "Dare forza a Its academy centrale da 2027 in poi"

"Il Pnrr termina quest'anno, con tante risorse che abbiamo messo in campo e tante infrastrutture create, vedi gli Its academy. Tante innovazioni nel contesto formativo che fanno sì che oggi dobbiamo essere più specifici nella formazione. Ci hanno chiesto velocità e coraggio e noi dobbiamo inserire la...



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