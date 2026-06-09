Cattani (Farmindustria): "Le competenze sono fondamentali per l'innovazione"
Così il presidente di Farmindustria, intervenuto oggi in diretta streaming al talk, ‘L’industria farmaceutica scommette sulle competenze’
"Equilibri e prospettive del sistema salute", talk Adnkronos
Così il presidente di Farmindustria, intervenuto oggi in diretta streaming al talk, ‘L’industria farmaceutica scommette sulle competenze’
"Formazione per creare competenze e innovazione, i giovani spesso non conoscono il settore"
"Il Pnrr termina quest'anno, con tante risorse che abbiamo messo in campo e tante infrastrutture create, vedi gli Its academy. Tante innovazioni nel contesto formativo che fanno sì che oggi dobbiamo essere più specifici nella formazione. Ci hanno chiesto velocità e coraggio e noi dobbiamo inserire la...