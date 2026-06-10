Cohen (TeamSystem): "In tre anni investiti 250 milioni per affiancare i nostri clienti"
Alla TeamSystem Tech Conference 2026, ‘ulteriori investimenti al 2030 per costruire un percorso di competitività, focus su IA’
Alla TeamSystem Tech Conference 2026, ‘ulteriori investimenti al 2030 per costruire un percorso di competitività, focus su IA’
"Abbiamo accelerato il nostro piano di investimenti impiegando oltre 250 milioni, negli ultimi tre anni, per essere davvero a fianco dei nostri clienti. Quello che abbiamo raggiunto e di cui siamo molto orgogliosi è il fatto di avere un prodotto e una soluzione Ai, già sul mercato, per ognuno di loro...