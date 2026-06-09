Presentata l'edizione 2026 di We Make Future

Lombardo: "Con Wmf 2026 Italia e Bologna capitale dell'innovazione"
“In questa tre giorni, dal 24 al 26 giugno, l’Italia e Bologna diventeranno capitale dell’innovazione: sarà un’edizione record, con oltre 800 espositori da tutto il mondo”.
“In questa tre giorni, dal 24 al 26 giugno, l’Italia e Bologna diventeranno capitale dell’innovazione: sarà un’edizione record, con oltre 800 espositori da tutto il mondo”.
"In questa tre giorni, dal 24 al 26 giugno, l'Italia e Bologna diventano capitale dell'innovazione: sarà un'edizione record, con oltre 800 espositori da tutto il mondo, venti padiglioni internazionali e investitori da cinquanta Paesi. Novità di quest'anno saranno gli eventi diffusi in città, che cons...