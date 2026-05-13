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La conferma del ministero della Salute il quale ricorda che "il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia"
Sono negativi al test per l'hantivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese secondo le ultime news di oggi, mercoledì 13 maggio . A darne notizia il ministero della Salute: "Gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina".
Il ministero ricorda inoltre che "il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia".
Oggi i ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponderà al Question time alla Camera a una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'Hantavirus in Italia e all'efficacia del nuovo piano pandemico e del Servizio sanitario nazionale rispetto alla possibile evoluzione dei contagi. Tutte le news di oggi in diretta.