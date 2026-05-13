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Hantavirus, negativi al test l’inglese, la donna argentina e il ragazzo calabrese - Diretta

La conferma del ministero della Salute il quale ricorda che "il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia"

Provette Hantavirus - (Ipa)
Provette Hantavirus - (Ipa)
13 maggio 2026 | 09.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono negativi al test per l'hantivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese secondo le ultime news di oggi, mercoledì 13 maggio . A darne notizia il ministero della Salute: "Gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina".

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Il ministero ricorda inoltre che "il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia".

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Oggi i ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponderà al Question time alla Camera a una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'Hantavirus in Italia e all'efficacia del nuovo piano pandemico e del Servizio sanitario nazionale rispetto alla possibile evoluzione dei contagi. Tutte le news di oggi in diretta.

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