Sono negativi al test per l'hantivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese secondo le ultime news di oggi, mercoledì 13 maggio . A darne notizia il ministero della Salute: "Gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina".