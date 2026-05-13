Sono risultati negativi al test per l'hantavirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore. Lo apprende l'Adnkronos Salute.

Secondo quanto comunicato nella tarda serata di ieri dal ministero della Salute, l'uomo viene considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima dell'hantavirus, passeggero della nave da crociera Mv Hondius. L'Italia - ha spiegato il dicastero nella nota diffusa martedì - ha ricevuto dal governo britannico la segnalazione della presenza del turista sul suolo italiano e il ministero della Salute, con il supporto del ministero dell'Interno, ieri ha rintracciato l'uomo e ha contattato la Regione Lombardia che si è subito attivata. Il turista è stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano per la quarantena, in base a quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell'11 maggio. Con lui al Sacco, per precauzione, anche un suo compagno di viaggio.

Test per una donna ricoverata a Messina

Sempre ieri sera, il ministero della Salute ha informato che in serata è stato richiesto ed effettuato un test per hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite e ieri è stato richiesto dalle autorità sanitarie locali di effettuare il test per hantavirus. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento fiduciario.

La direttrice dello Spem, il Servizio epidemiologia e medicina preventiva, dell’Asp di Messina, Mariella Santoro ha reso noto che "la paziente turista argentina è tuttora ricoverata in isolamento in terapia intensiva al Policlinico di Messina". Era ricoverata per una polmonite. "Non c’è la certezza di Hantavirus - dice - lo dirà lo Spallanzani di Roma. Per ora non è sicuro, é solo un sospetto". Intanto, salgono a sei i casi sospetti di Hantavirus in Italia. Dopo i quattro che erano sul volo Klm, sono scattati gli accertamenti proprio su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina dopo essere arrivata in Italia, lo scorso 30 aprile, con un volo Buenos Aires-Roma . E' stato effettuato un test per l'hantavirus e il campione è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme a quello prelevato al venticinquenne calabrese, che si trova ora in isolamento fiduciario.