Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"

“Ogni anno siamo qui per ricordare quanto sia importante la prevenzione. Quest’anno lo facciamo in uno dei luoghi più belli del mondo, Piazza del Popolo. Allestire un campo da tennis qui, unendo lo sport alla bellezza che ci circonda e alla partecipazione dei cittadini che si sottopongono a screening gratuiti, è qualcosa di straordinario”.

Così il cantautore Luca Barbarossa all’Adnkronos Salute, tra i protagonisti della 15ª edizione di Tennis & Friends.

“Lo sai perché gioco qui? Perché ho l’affanno… e se mi succede qualcosa so che posso contare su tanti medici”, ha aggiunto con ironia.

Per tutta la giornata, nell’ambito dell’iniziativa coordinata dalla Asl Roma 1, i cittadini possono sottoporsi gratuitamente a visite e controlli medici.