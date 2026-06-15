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"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video

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15 giugno 2026 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come si comunica un leader politico nell'epoca dei social media? È questa la domanda al centro della presentazione del libro "Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", scritto dal social media manager della premier, Tommaso Longobardi, oggi alla Galleria Alberto Sordi di Roma. Il volume ripercorre l'evoluzione della comunicazione digitale di Giorgia Meloni, dal periodo all'opposizione fino alla Presidenza del Consiglio, raccontando il dietro le quinte di campagne, intuizioni e strategie che hanno contribuito a costruire una narrazione riconoscibile sui social network. Dal tormentone "Io sono Giorgia" al fenomeno internazionale "Melodi", il libro descrive una comunicazione basata su rapporto umano, autoironia e capacità di trasformare critiche e imprevisti in occasioni di racconto.

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Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni Tommaso Longobardi giorgia meloni arianna meloni
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