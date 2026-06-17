circle x black
Cerca nel sito
 

Decreto Carburanti, maggioranza cambia il testo alla Camera: dovrà tornare al Senato

La maggioranza ha presentato quattro emendamenti soppressivi al decreto. Stop alla stretta sul telemarketing aggressivo, questione oggetto di una interlocuzione con gli uffici del Quirinale

Camera dei deputati - Fotogramma
Camera dei deputati - Fotogramma
17 giugno 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cambia il testo del Dl Carburanti, in discussione alla Camera, già approvato dal Senato e in scadenza il 29 giugno. La maggioranza ha presentato quattro emendamenti soppressivi al decreto che, se approvato con le modifiche a Montecitorio, dovrà quindi tornare al Senato per una terza lettura.

CTA

In particolare, una modifica mira allo stop all'estensione del divieto di telemarketing aggressivo, così come era stato introdotto in un precedente Dl, comprese le Tlc. Una questione oggetto di una interlocuzione, anche in passato, con gli uffici del Quirinale.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Dl carburanti telemarketing aggressivo dl accise
Vedi anche
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat
Manuel Agnelli: "Mi sono infortunato, gli Afterhours non saranno a Firenze sabato" - Video
News to go
Caritas: "Mai assistite così tante famiglie"
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza