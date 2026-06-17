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Ultimo giorno del G7 di Evian, possibile nuovo incontro Trump-Zelensky - Diretta

Leader annunciato più difesa aerea e capacità militari per Kiev. Accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran: "Riaffermiamo che l'Iran non otterrà mai un'arma nucleare"

I leader del G7 a Evian - (Afp)
I leader del G7 a Evian - (Afp)
17 giugno 2026 | 07.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ultima giornata del di G7 Evian, sul Lago di Ginevra. Possibile oggi un nuovo incontro tra il presidente Usa Donald Tump e Volodymyr Zelensky. A riferilo lo stesso presidente ucraino, spiegando che "ci sono molti incontri a livello tecnico". Già ieri i due leader si sono incontrati, un faccia a faccia (il primo dopo 4 mesi) definito "molto positivo" dal tycoon, che ha esortato Mosca "fare un accordo".

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Intanto i leader del G7 ribadiscono il loro pieno sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. Nella dichiarazione sui temi geopolitici affermano di essere "uniti nel nostro incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale". Nel testo si afferma inoltre che i Paesi del G7 vogliono "aumentare la fornitura di capacità di difesa aerea, sistemi aggiuntivi e intercettori, e capacità a lungo raggio" e sono "pronti a valutare l'estensione all'Ucraina del beneficio di licenze per consentire un aumento della produzione militare ucraina".

Capitolo Iran: il G7 accoglie positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. I leader salutano "l'annuncio di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran" che "offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire qualsiasi arma nucleare". Il documento firmato nella notte aggiunge: "Sosteniamo tale accordo e siamo pronti a contribuire alla sua attuazione". Nella dichiarazione, inoltre, i leader sostengono "un accordo diplomatico di follow-on solido e globale" e ribadiscono che il negoziato dovrà "garantire che non ottengano mai un'arma nucleare". La dichiarazione conclude: "Riaffermiamo che l'Iran non otterrà mai un'arma nucleare".

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G7 difesa aerea capacità militari Kiev g7 evian g7 evian oggi ucraina news ucraina oggi iran news g7 trump trump g7
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