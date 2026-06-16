Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"

Sal Da Vinci commenta all'Adnkronos l'indiscrezione su un possibile cambio di regolamento al Festival di Sanremo, con l'ipotesi di una 'serata Eurovision': "Ogni tanto è bello rinnovare le cose, stanno facendo un bel lavoro creativo. Io auguro ogni bene a Stefano De Martino, a tutti gli autori e alla Rai che ha puntato su un grande talento come Stefano". Il vincitore dell'ultima edizione della kermesse, sul red carpet del film Disney e Pixar 'Toy Story 5' al Teatro Sistina di Roma, resta vago sui rumors di un possibile 'one man show' in Rai in autunno: "Chi lo sa", sorride. "Mi piacerebbe tanto".